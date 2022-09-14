На всероссийском ИТ‑форуме в Челябинске продемонстрируют работу умных уличных фонарей

Энергосберегающие светильники экономят 70% бюджетных средств

В Челябинске 29 и 30 сентября пройдет всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». На мероприятии провайдер «Ростелеком» представит систему интеллектуального уличного освещения, которая помогает экономить средства для оплаты электроэнергии. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

Челябинская область является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где уже внедрили интеллектуальное освещение. На улицах региона работают около 40 тысяч умных фонарей.

«Они помогли сэкономить муниципалитетам Челябинской области свыше 70 миллионов киловатт электроэнергии или около 500 миллионов рублей. Данные получены за период наибольшей длительности темного времени суток с ноября 2021 по март 2022 года. Мы установили умные светодиодные фонари взамен устаревших уличных источников освещения более чем в сорока населенных пунктах региона. Специалисты провели модернизацию в рамках энергосервисных контрактов с администрациями муниципалитетов», — директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Умные фонари могут выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60 до +40 градусов, высокую влажность и перепады атмосферного давления, поэтому будут бесперебойно работать не менее семи лет. Их главное преимущество — способность менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.

Добавим, форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске в десятый раз. Центральными темами встречи станут импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне.