В четверг, 29 сентября, в Челябинске начал работу X всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Его главными темами стали кибербезопасность и импортозамещение в области IT. На открытии форума выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который назвал цифровизацию ключевым направлением развития Южного Урала, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Юбилейный челябинский IT-форум собрал около 800 участников из 23 регионов России. На церемонии открытия губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что сейчас в России действует очень сильная межрегиональная конкуренция по всем направлениям цифрового развития, поэтому цифровизация является ключевым направлением развития области.
«Это касается не только деятельности профильных компаний и бизнеса. Комфортная и доступная цифровая среда решает не только коммерческие задачи. Это еще и важный фактор социального благополучия в обществе, новые возможности для развития всех без исключения отраслей экономики и сфер жизни. Сейчас сложно представить без цифры такие отрасли, как ЖКХ, транспорт, здравоохранение, образование», — сказал глава региона.
Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область входит в число регионов-лидеров по ряду показателей, в том числе по развитию телеком-инфраструктуры, числу активных пользователей «Госуслуг» и доступности интернета. Поставлены задачи войти в пятерку сильнейших регионов России по совокупному объему разработки программного обеспечения и с опережением достичь целевых показателей по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства».
Основными темами форума «Информационное общество: цифровое развитие регионов» стали кибербезопасность и импортозамещение в области программного обеспечения.
По словам технического директора компании «ИТ Энигма» Александра Метальникова, вопросы информационной безопасности становятся тем актуальнее, чем глубже цифровизация проникает в жизнь общества.
«Постоянно происходят утечки баз данных, DDoS-атаки. И чем дальше, тем опаснее будут их последствия. Потому что одно дело, когда просто перестал работать какой-нибудь веб-сайт, и совсем другое дело, когда в результате кибератаки выходит из строя технологическое или медицинское оборудование. Такие примеры уже были в Европе, где произошла атака шифровальщика на больницу и пациентов приходилось перенаправлять в другие учреждения. При этом один человек погиб», — рассказал Александр Метальников.
В рамках форума состоялся воркшоп по кибербезопасности для начинающих, где в игровой форме можно было узнать, что такое компьютерные атаки и как им противостоять. На киберполигоне опытные специалисты могли улучшить свои навыки, работая с реальными техническими средствами защиты компьютерной информации. Из докладов участники непосредственно от разработчиков узнали о новых продуктах и способах противодействия кибератакам.
Вторая крупная секция форума была посвящена внедрению отечественного программного обеспечения в металлургии и в области охраны окружающей среды. Как рассказал вице-губернатора Челябинской области Александр Козлов, обсуждение помогло узнать, какие вообще программные продукты используются сейчас в промышленности и какие из них можно заменить отечественными.
«Надо сказать, что более 60% программных продуктов не являются сейчас большой проблемой, то есть им можно легко найти российские аналоги. Есть доработки, которые необходимо сделать для систем конструирования и технологического комплектования производства. И есть буквально небольшое количество информационных систем уровня станков, которые пока сложно заместить. Но и там есть очень интересные проекты, которые позволяют даже на чужих контроллерах реализовать собственное программное обеспечение», — рассказал Александр Козлов.
Форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» продолжит работу 30 сентября.
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