На Всероссийском форуме челябинцев научат дружить с властями и соседями

Открыта регистрация участников проекта «Социальные практики добрососедства»

Жители Челябинской области могут принять участие во Всероссийском форуме «Социальные практики добрососедства». Проект позволит наладить взаимодействие между активными жителями и местными властями для решения актуальных задач и развития территорий. Зарегистрироваться участники могут до 5 сентября 2022 года, сообщают организаторы.

Сам форум пройдет в очном формате в октябре 2022 года в Москве. Участниками станут люди, заинтересованные в развитии добрососедских отношений.

«Цель Форума — развитие социальных практик добрососедских отношений в многоквартирных домах, локальных территориях муниципальных образований, сохранение культуры добрососедства с учетом национальных, исторических традиций регионов России», — сообщают организаторы.

В программе Форума — пленарные заседания, стратегические сессии, экспертные и дискуссионные площадки, а также встречи с представителями организаций жителей, председателей советов МКД, обучающие мастер-классы. Участники смогут поделиться опытом развития отношений с соседями, обменяться опытом между организациями.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте Форума до 5 сентября 2022 года.