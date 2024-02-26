На Всемирный фестиваль молодежи отправились 135 активных южноуральцев

Мероприятие пройдет в России с 1 по 7 марта

В России на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае с 1 по 7 марта пройдет Всемирный фестиваль молодежи. От Челябинской области туда отправились 135 человек, сообщили в пресс-службе главного управления молодежной политики региона.



На фестивале пройдут образовательные, научные, культурные и спортивные мероприятия, а также сессии, мастер-классы, дискуссии, тренировки, концерты и ток-шоу.

«Для меня Всемирный фестиваль молодежи — это возможности, которые открывают двери в мир, где ты сможешь проявить себя и научиться новому, получить незабываемые эмоции и познакомиться с большим количеством людей. Было бы интересно узнать больше про возможности в нашей стране, да и в мире в целом. И конечно же, с участниками Всемирного фестиваля молодежи я смогу поделиться солнечным настроением и показать южноуральское гостеприимство», — отметила студентка Южно-Уральского государственного университета Татьяна Адрианова.

В фестивале примут участие и волонтеры, в том числе и из Челябинской области. В эти выходные 60 человек уже прибыли на федеральную территорию «Сириус». Они получат экипировку и пройдут обучение на объектах ВФМ-2024.

«Мы сможем познакомиться с ребятами из других стран, поработать на мероприятии мирового масштаба и, конечно, получить огромный опыт, который нам пригодится в будущем. Для нас это большая честь», — сказал волонтер и студент колледжа Челябинского государственного университета Андрей Сатюков.

Волонтеры будут встречать гостей фестиваля, сопровождать делегации российских и зарубежных участников, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать работу всех служб мероприятия. Торжественная церемония старта работы волонтерского корпуса пройдет 29 февраля.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.

«В этом году в фестивале примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и другие, включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат 500 подростков от 14 до 17 лет из России и 500 иностранцев», — добавили в пресс-службе.

Организатором фестиваля выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), оператор ВФМ-2024 — дирекция Всемирного фестиваля молодежи.