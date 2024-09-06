На время празднования Дня города в Челябинске перекроют дороги сразу в двух районах

Проезды закроют до 23 часов

В Челябинске 7 сентября движение авто остановится на пяти дорогах в центре и на северо-западе. Связано это с празднованием Дня города, рассказали в мэрии.

Так, с 17 до 23 часов нельзя будет проехать по улице 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по улице Татищева от проспекта Героя России Родионова до улицы 250-летия Челябинска.

На время праздничных мероприятий, с 10 до 23 часов, перекроют участок улицы Красной от Труда до Братьев Кашириных. А с 14 до 23 часов будет закрыто движение еще на двух дорогах: по Каслинской — от Братьев Кашириных до проспекта Победы, по Братьев Кашириных — от Кирова до Краснознаменной.