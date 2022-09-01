На время областного велопарада на северо-западе Челябинска изменят маршруты автобусов

4 сентября с 9:30 до 13:00 ограничат движение на улицах Академика Королева, 250 лет Челябинску и Университетской набережной.

4 сентября с 9:30 до 13:00 в Челябинске будет проходить Первый областной велопарад. На это время изменятся маршруты автобусов, для двухколесного транспорта выделят улицы Академика Королева, 250 лет Челябинску и Университетскую набережную. Об этом сообщили в службе организации перевозок Челябинской области.



Свои маршруты на время изменят семь автобусов: № 2, 8, 16, 23, 31, 60с и 158К. Путь у них будет следующий:

№ 2: «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»

№ 8: «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»

№ 16: «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ»

№ 23: «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК Кольцо»

№ 31: «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»

№ 60с: «Сад Надежда — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад Вишневый»

№ 158к: «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый хутор».

После открытия дорог автобусы снова начнут ходить как обычно.

Напомним, в Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев до 5 сентября из-за ремонта путей