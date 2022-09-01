4 сентября с 9:30 до 13:00 в Челябинске будет проходить Первый областной велопарад. На это время изменятся маршруты автобусов, для двухколесного транспорта выделят улицы Академика Королева, 250 лет Челябинску и Университетскую набережную. Об этом сообщили в службе организации перевозок Челябинской области.
Свои маршруты на время изменят семь автобусов: № 2, 8, 16, 23, 31, 60с и 158К. Путь у них будет следующий:
- № 2: «Мехколонна — Худякова — Университетская Набережная — Чичерина — Братьев Кашириных С. Юлаева — 250-летия Челябинска — Татищева — Петра Столыпина»
- № 8: «Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»
- № 16: «ЧМК — Братьев Кашириных — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ЮУрГУ»
- № 23: «47-й микрорайон —Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Плотина — Худякова — ТК Кольцо»
- № 31: «ЧМК — Чичерина — Университетская Набережная — Благодатово»
- № 60с: «Сад Надежда — Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Сад Вишневый»
- № 158к: «Чичерина — Университетская Набережная — Академика Сахарова — Братьев Кашириных — Лыжных Батальонов — Белый хутор».
После открытия дорог автобусы снова начнут ходить как обычно.
Напомним, в Ленинском районе Челябинска закроют движение трамваев до 5 сентября из-за ремонта путей