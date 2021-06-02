На время модернизации челябинского ПЭТ-центра пациентов направят в Магнитку и Екатеринбург

Проезд, питание и гостиницу в чужом городе оплатит инвестор

Челябинский ПЭТ-центр, где проходят дорогостоящую диагностику онкологические больные, сдадут в аренду частной компании «МедИнвестГрупп». Смогут ли южноуральцы и дальше получать медицинскую помощь в этом центре бесплатно? О перспективах дальнейшей работы учреждения читайте в материале ИА «Первое областное».

После Москвы и Санкт-Петербурга Челябинская область была первым регионом России, где появился собственный центр позитронной эмиссионной томографии, или ПЭТ-центр. Область потратила на его создание сотни миллионов рублей. Сейчас в ПЭТ-центре проводят сложнейшую диагностику рака с применением радиофармпрепаратов, которые готовят тут же.

Медики центра могут диагностировать опухоль и обозначить ее природу, найти метастазы, оценить эффективность химеолучевого лечения и операций. От точности диагностики зависит жизнь пациентов. И сейчас пришло время модернизировать центр — ему, напомним, уже десять лет.

«Чтобы обеспечить доступность и качество диагностики решено провести полную реконструкцию ПЭТ-центра, приобрести новое оборудование», — подтверждают в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Техническое переоснащение челябинского ПЭТ-центра требует огромных денег. Речи идет о сумме в 300 млн рублей. Ее вложит инвестор — компания «МедИнвестГрупп». Она же получит право управлять работой центра в рамках государственно-частного партнерства.

«Мы уже имели такой опыт в сфере онкологии. Речь идет о создании центров амбулаторно-онкологической помощи на базе частных медицинских организаций — это „Лотос“ в Челябинске и „Новомед“ в Магнитогорске. Результат, который они показали, значительно выше тех результатов, которые демонстрируют государственные клиники: 78% случаев онкологии выявляются на первой стадии. Кроме того, при обследовании пациентов здесь соблюдаются все „зеленые коридоры“. Области не пришлось вкладывать собственные деньги в оборудование таких центров, а это порядка 150 млн каждый, но мы добились хорошего результата. Наш опыт государственно-частного партнерства получил позитивную оценку со стороны курирующего нас института онкологии имени Блохина. Относительно ПЭТ-центра будут действовать те же принципы. Инвестор покупает новое оборудование. Кроме того, он берет на себя обязательство по обучению персонала, по интеграции его в том числе с ведущими европейскими клиниками. Мы надеемся получить более высокое качество помощи и больший охват населения такой диагностикой. Но это ни коим образом не бросает тень на областной онкологический диспансер, у которого колоссальная нагрузка в части хирургического и радиологического лечения. Речь идет о такой синергии государства и частной медицины, которая направленная на повышение качества медицинской помощи», — пояснила ИА «Первое областное» первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Проект технического переоснащения челябинского ПЭТ-центра предусматривает установку двух новых современных сканеров Siemens 4R.

«Новое оборудование позволит получать важную информацию при раннем выявлении и определении стадии онкологических заболеваний. А это может стать решающим фактором в разработке схемы лечения пациентов. Для пациентов онкоцентра условия приема не изменятся: все процедуры, в том числе и диагностику, можно будет проходить бесплатно, имея полис ОМС», — рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе компании «МедИнвестГрупп».

Пока идет модернизация, пациентов ПЭТ-центра перенаправят на диагностику в соседние города — в Магнитогорск и Екатеринбург.

«Помощь будет оказываться бесплатно и в полном объеме. Пациентов обеспечат транспортом, горячим питанием, в дороге их будет сопровождать медицинский работник. При необходимости человеку предоставят гостиницу. Все расходы берет на себя инвестор», — заверили в Минздраве области.

Обновленный ПЭТ-центр начнет работать уже в этом 2021 году. Коллектив сохранят в полном составе — никого не увольняют. За счет инвестора медики смогут проходить постоянное обучение. В планах также — совместная научно-практическая работа ПЭТ-центра с медицинским университетом, онкоклиниками России и международное взаимодействие.

ПЭТ-центр является структурным подразделением Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Но на работу других подразделений его реконструкция не повлияет: поликлиника онкоцентра и стационар продолжают работы в обычном режиме.

Кстати, в Минздраве области говорят, что после модернизации ПЭТ-центр станет гораздо комфортнее. Сократится и время проведения процедур.