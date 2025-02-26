На время Кубка России до Златоуста запустят дополнительные электрички

С 7 по 9 марта на Южном Урале будет действовать спецмаршрут

С 7 по 9 марта в дни проведения финала Кубка России по биатлону в Челябинской области будет действовать мультимодальный маршрут Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой, сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

Так, 7 марта назначены дополнительные пригородные поезда № 7107/7108 сообщением Челябинск — Златоуст — Челябинск, а 8 и 9 марта перевозка будет осуществляться регулярными пригородными поездами № 7105/7106 Челябинск — Златоуст — Усть-Катав.

Сначала пассажиры проедут из Челябинска до Златоуста на современном электропоезде ЭП2Д, затем с этим же билетом пересядут на автобус до места проведения соревнований. Посадка в автобус осуществляется при предъявлении билета на пригородный поезд. Автобус до лыжно-биатлонного комплекса отходит от Привокзальной площади в 09:10. Время в пути на автобусе — около 10 минут. В обратную сторону автобус отправится от комплекса в 18:00 и прибудет на вокзал Златоуста в 18:10.

Продажа откроется за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону по маршруту Челябинск — Златоуст — лыжно-биатлонный комплекс им. С. И. Ишмуратовой составит 558,4 рубля (по цене билета на поезд). Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

В финале Кубка России по биатлону в Златоусте примут участие сильнейшие спортсмены страны — лидеры национальной сборной.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что определен хедлайнер мероприятия: 9 марта с творческими номерами выступит танцующий оркестр «УралБэнд» из Екатеринбурга.