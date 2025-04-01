На восточном и западном обходах Челябинска приступили к ремонту мостов и эстакад

Водителей просят быть предельно внимательными

С сегодняшнего дня, 1 апреля, на восточном и западном обходах Челябинска приступили к ремонту искусственных сооружений. В региональном Миндортрансе водителей предупредили о том, что на мостах и эстакадах будет работать крупная дорожная техника.

Уже сегодня приступили к замене покрытия проезжей части на сооружениях, расположенных на первом, третьем и 40-м километрах дороги Восточный обход Челябинска. С 2 апреля в течение шести дней будут устраивать деформационные швы на мосту через реку Миасс на 33‑м километре трассы Западный обход Челябинска.

«Убедительно просим водителей соблюдать правила вождения при особых условиях, не нарушать скоростной режим, быть внимательными на этих участках дороги»,— предупредили в Миндортрансе.