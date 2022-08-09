На вокзале Златоуста потратили больше Wi-Fi-трафика, чем в Челябинске и Оренбурге

Южно-Уральская железная дорога делится данными об использовании пассажирами бесплатного интернета

Вокзал Златоуста, обогнав Челябинск и Оренбург, стал лидером по объему Wi-Fi-трафика среди вокзалов Южно-Уральской железной дороги, на которых есть бесплатный доступ в интернет. Цифрами поделились в пресс-службе ЮУЖД.



С начала 2022 года к бесплатному Wi-Fi Южно-Уральской железной дороги подключилось 25,5 тысячи человек. Они скачали больше 24 тысяч гигабайт информации. Это больше, чем было скачано за весь 2021-й.



В лидерах по объему Wi-Fi-трафика вокзалы Златоуста и Бузулука (Оренбургская область): почти 4,2 тысячи гигабайт информации. На втором месте Оренбург — 4,1 тысячи гигабайт данных. Челябинск на третьем месте с 3,8 тысячи гигабайт.



Бесплатно подключиться к Wi-Fi можно на девяти вокзалах ЮУЖД. Среди них пять городов Челябинской области: Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Миасс и столица региона.

