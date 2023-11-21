На водоемах Миасса рыбакам запретили выход на лед

Нарушителям грозят штрафы

В Миассе Челябинской области на трех водоемах установили аншлаги, запрещающие выход на лед. Таблички появились в местах, наиболее популярных для перехода у местных жителей и для рыбалки, сообщили в пресс-службе администрации города.

Аншлаги с надписью «Выход на лед запрещен» появились в нескольких местах на реке Миасс, озере Ильмень и Поликарповском пруду. Их установка в том числе означает, что нарушителям придется заплатить штраф в размере до двух тысяч рублей. Если, конечно, они останутся в живых после выхода на тонкий лед.

Горожан призвали соблюдать меры безопасности и помнить о том, что особо опасен белый или с желтоватым оттенком матовый лед. Такой цвет он приобретает во время оттепели или заморозков и является очень непрочным.

Но, несмотря на многочисленные предупреждения, южноуральцы все равно отправляются на водоемы с неокрепшим льдом. Последствия таких походов, как правило, трагические: по данным на 14 ноября, в регионе уже погибли семь человек. На этой неделе тело рыбака нашли на озере в Карабаше, еще одного пропавшего на водоеме в Агаповском районе до сих пор ищут.