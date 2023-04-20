На водоемах Челябинской области с 25 апреля начинается нерестовый запрет на рыбалку

Рассказываем, о каких ограничениях нужно помнить

25 апреля на озере Улагач, Южноуральском и Троицком водохранилищах начинается нерестовый запрет на рыбалку. В остальных водоемах ограничения продлятся с 5 мая по 15 июня. В региональном рыбнадзоре рассказали о правилах любительской ловли в это время.

Основные нарушения, которые допускают рыбаки-любители, — это использование лодок или забродных костюмов. В нерестовый период рыбачить можно только с берега, используя донную или поплавочную удочку, спиннинг или фидер. У одного человека может быть не больше двух крючков на одну снасть.

«Для тех, кто попытается во время нереста использовать сети, которые запрещены у нас в области, есть риск возбуждения уголовного дела», — добавил старший государственный инспектор регионального отдела госконтроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Олег Шаповалов.

Кроме того, надо помнить и о требованиях, которые действуют круглый год.

В сутки нельзя вылавливать рыбы больше, чем указано в нормах.

Сиг, рипус (рыбы семейства лососевых) — суммарно не больше 3 килограммов или 15 штук.

Лещ, судак, язь, щука, сазан, карась, плотва, окунь — суммарно не больше 5 килограммов.

Гаммарус — не больше 0,5 килограмма.

Хирономиды — не больше 0,1 килограмма.

Добычи всех видов в целом можно поймать не более чем на 8 килограммов.

Иногда рыбаки кладут в садок мальков. Но это строго запрещено. Добыча должна быть не меньше следующих размеров:

судак — 35 сантиметров;

щука — 30 сантиметров;

жерех — 30 сантиметров;

лещ — 20 сантиметров;

сазан, карп — 30 сантиметров;

рак — 9 сантиметров.

Измерять длину нужно от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. Добычу, которая не подходит под требования, нужно немедленно выпускать обратно в воду.

Во время нереста рыбнадзор работает вместе с другими органами. На дорогах сотрудники ГИБДД осматривают машины на наличие незаконного вылова. На пограничной зоне, как в случае с Троицким водохранилищем, к работе подключаются пограничники. Они имеют полномочия возбуждать административные и уголовные дела за незаконную ловлю.