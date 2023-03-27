На водоемах Челябинска установили 30 аншлагов с предупреждением о тонком льде

Спасатели проводят профилактические рейды

В Челябинске установилась теплая погода, и лед на водоемах с каждым днем становится все тоньше. Сотрудники городских служб и регионального ГУ МЧС России продолжают рассказывать челябинцам об опасности тонкого льда. Также на водоемах устанавливают специальные аншлаги, сообщил 27 марта на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«На водоемах города установлено более 30 знаков о запрете выхода на лед. Городские службы совместно с ГУ МЧС России по Челябинской области проводят патрулирование водных объектов. За неделю осуществлено более 50 рейдов по опасным для передвижения местам, проведено более 270 бесед об опасности нахождения на объектах, из них 32 — с детьми»,— рассказал Александр Астахов.

Кроме того, для информирования граждан используют маршрутное телевидение.

Однако несмотря на все предупреждения челябинцы все равно выходят на лед, рискуя своей жизнью. Например, на прошлой неделе спасателям пришлось эвакуировать группу подростков и мужчину.

«Просим жителей города проявлять сознательность и не выходить на лед, а также проводить профилактические беседы с детьми»,— добавил Александр Астахов.