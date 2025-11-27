С 28 ноября в Металлургическом районе Челябинска изменится организация дорожного движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной. Об этом сообщает мэрия города.
Согласно новой схеме, главными станут:
• поворот с улицы Дубравной налево в сторону улицы Богдана Хмельницкого
• поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Дубравную
Этот маршрут стал особенно популярен у водителей после введения ограничений на мосту через Миасс. Чтобы разгрузить перекресток и избежать пробок, мэрия Челябинска решила изменить организацию движения.
Первоначально новые правила планировалось ввести с 8 декабря, однако из-за значительной транспортной нагрузки решение было принято досрочно.
Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с изменениями в организации движения на данном участке.