На въезде в Металлургический район Челябинска с 28 ноября изменится движение

Разъезжаться на перекрестке по-новому будем до конца ремонта моста на Черкасской

С 28 ноября в Металлургическом районе Челябинска изменится организация дорожного движения на пересечении улиц Дубравной и Дачной. Об этом сообщает мэрия города.

Согласно новой схеме, главными станут:

• поворот с улицы Дубравной налево в сторону улицы Богдана Хмельницкого

• поворот с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Дубравную

Этот маршрут стал особенно популярен у водителей после введения ограничений на мосту через Миасс. Чтобы разгрузить перекресток и избежать пробок, мэрия Челябинска решила изменить организацию движения.

Первоначально новые правила планировалось ввести с 8 декабря, однако из-за значительной транспортной нагрузки решение было принято досрочно.

Водителей просят быть внимательными и заранее ознакомиться с изменениями в организации движения на данном участке.