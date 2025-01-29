На въездах в Челябинскую область установят новые светящиеся стелы

Они появятся на федеральных и региональных трассах

Центр компетенций по вопросам городской среды Челябинской области разработал варианты стел, которые будут установлены на въездах в регион по федеральным и региональным трассам. Из шести вариантов были выбраны два: это стелы «Южный Урал — опорный край державы» и «Челябинская область». В ведомстве рассказали и показали, как они выглядят.

«На въезде в регион по трассам федерального значения М-5, А-310 (из Костаная) и „Иртыш“ выбрана стела „Южный Урал — опорный край державы“. Она отражает идентичность нашего региона, его целостность и важность каждого муниципального образования»,— уточнили в Центре.

Стела имеет вытянутую форму, а в ее основании заложен образ Уральских гор, который отображает разнорельефную местность региона и является дополнительным укреплением конструкции. Изюминкой этой стелы стала карта области, которая в темное время суток подсвечивается по контуру и разделена по административным границам городов и районов. На самом верху расположили герб Челябинской области.





На региональных автодорогах установят стелу «Челябинская область». Она выполнена в более минималистичном стиле: основание стелы имитирует горы и выполнено из многосоставного материала с искусственным камнем. Также на ней расположен герб области.

Сейчас проекты стел находятся на стадии разработки проектно-сметной документации.