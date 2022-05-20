На въездах в Челябинск и Магнитогорск УГИБДД организовало проверки водителей

На дорогах выявляют грубые нарушения ПДД

Сегодня, 20 мая, на территории Челябинска и Магнитогорска Госавтоинспекция будет проводить сплошные проверки участников дорожного движения для выявления грубых нарушений правил дорожного движения, а также для пресечения преступлений. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Контроль водителей осуществляют на въездах и выездах из городов.

«В мероприятии задействованы 51 экипаж 2 полков ДПС ГИБДД на территории Челябинска и 9 экипажей батальона ДПС ГИБДД в Магнитогорске», — рассказали в Госавтоинспекции.

Южноуральцев просят с пониманием отнестись к проверкам, они нужны для безопасности участников дорожного движения и не займут много времени.