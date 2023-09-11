Природа продолжает намекать южноуральцам на скорый приход зимы. Вслед за таганайской метеостанцией первый снег выпал на вершинах Зигальги. Об этом утром 11 сентября сообщила пресс-служба одноименного национального парка.
По сообщениям очевидцев, зимние осадки внезапно добавились к проливному дождю. Мелкая снежная крупа почти сразу же растаяла, но все-таки.
Напомним, что сегодня утром в Челябинске и некоторых других городах температура воздуха была всего +7°C. В горах, очевидно, и того меньше. По всей области в течение дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни.
Напомним, что 11 сентября православные христиане отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Согласно народным поверьям, если в этот день над головой пролетит стая лебедей, то скоро выпадет снег. Если прогремел гром, то это к теплу.