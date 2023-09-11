На вершинах Зигальги в Челябинской области выпал первый снег

Зима близко

Природа продолжает намекать южноуральцам на скорый приход зимы. Вслед за таганайской метеостанцией первый снег выпал на вершинах Зигальги. Об этом утром 11 сентября сообщила пресс-служба одноименного национального парка.

По сообщениям очевидцев, зимние осадки внезапно добавились к проливному дождю. Мелкая снежная крупа почти сразу же растаяла, но все-таки.

Напомним, что сегодня утром в Челябинске и некоторых других городах температура воздуха была всего +7°C. В горах, очевидно, и того меньше. По всей области в течение дня пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливни.

Напомним, что 11 сентября православные христиане отмечают усекновение главы Иоанна Предтечи. Согласно народным поверьям, если в этот день над головой пролетит стая лебедей, то скоро выпадет снег. Если прогремел гром, то это к теплу.