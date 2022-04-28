На Вечном огне в Челябинске проведут профилактические работы

Мемориальный комплекс готовят к празднованию Дня Победы

В Челябинске в рамках подготовки к празднованию Дня Победы на Вечном огне проведут профилактику газового оборудования. Работы состоятся в пятницу, 29 апреля. Огонь с одного из главных мемориалов города перенесут во временную лампаду, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По традиции челябинцы соберутся у символа памяти 9 Мая. Горожане возложат цветы и венки, отдадут дань уважения землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

Вечный огонь зажгли в Челябинске 9 мая 1965 года в честь 20-летия Победы и в память о павших воинах. Мемориал представляет собой чугунную звезду и бронзовый венок из листьев лавра и дуба. В 1985 году рядом с памятником установили гранитные плиты с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Авторами комплекса являются скульптор А. П. Кудрявцев, архитекторы В. Л. Глазырин, Я. И. Рувинов. В создании мемориала также принимали участие архитекторы В. А. Земан и Н. В. Ощепков.