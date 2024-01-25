На УЗИ не выходя из дома

В отделении скорой медицинской помощи МЦ «Лотос» появилась услуга ультразвуковой диагностики на выезде

Erid:

«Домашняя» процедура УЗИ ничем не отличается от исследования в клинике и позволяет эффективно обследовать состояние внутренних органов. Это особенно актуально для возрастных пациентов, людей с сильно ослабленным здоровьем или с ограниченными возможностями, например, после травмы или тяжелой болезни, а также для занятых людей.

Какие виды УЗИ проводятся на дому?

Современная УЗИ-аппаратура, которой располагает МЦ «Лотос», позволяет проводить широкий спектр исследований: органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, молочной железы, лимфатических узлов, простаты, мочевого пузыря. Кроме того, на дому можно сделать ЭхоКС, УЗДГ сосудов шеи или артерий и вен нижних конечностей.

«Это многофункциональный, мощный аппарат с высокой разрешающей способностью, который дает максимум точной информации для постановки диагноза», — отметил заведующий отделением скорой медицинской помощи МЦ «Лотос» Алексей Мамыкин.

Помещается этот аппарат в небольшом «дорожном» чемодане на колесиках. Однако его функционала хватает для того, чтобы выполнить полноценное УЗИ. Уже на вызове пациент получает первичное заключение, а на следующий день на электронную почту приходит полный протокол исследования, который также можно получить в распечатанном виде для предоставления лечащему врачу. Если по результатам УЗИ будет выявлена экстренная ситуация и необходимость оказания помощи, пациент не останется с проблемой один на один. Для таких случаев вместе с врачом УЗИ на вызов всегда приезжает фельдшер скорой.

Преимущества проведения УЗИ на дому в МЦ «Лотос»



Удобство и комфорт

Главный плюс данного исследования в том, что пациент получает услугу в комфортных условиях, не выходя из дома.

Современное оборудование

Исследование проводится на современном оборудовании с высокой разрешающей способностью, что позволяет эффективно обследовать состояние внутренних органов.

Качество

Высококлассные специалисты проводят исследование так же качественно, как в клинике, дают подробную расшифровку исследования непосредственно на выезде.

Где пройти УЗИ на дому в Челябинске?



Для вызова специалиста достаточно позвонить в кол-центр по телефону 8 (351) 220-00-03 и оставить заявку на проведение ультразвукового исследования. День и время проведения исследования оговаривается с администратором, машина приедет точно в назначенный час.

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