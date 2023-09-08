На «Уралэнергосбыт» возбудили дело за отключение света коммунальному предприятию в Озерске

МУП задолжал за электричество более 70 млн рублей

УФАС по Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Уралэнергосбыт». Компанию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением в связи с ограничением поставок электричества муниципальному предприятию ЖКХ города Озерска. «Уралэнергосбыт» назвал свои действия вынужденными из-за миллионных долгов коммунального МУПа.

Муниципальное унитарного многоотраслевого предприятие коммунального хозяйства (ММПКХ ) оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Озерска. В УФАС считают, что снабжение этого предприятия энергоресурсами не подлежит ограничению, поскольку оно является гарантирующим поставщиком коммунальных услуг в городе. Тем не менее в марте и апреле 2023 года «Уралэнергосбыт» вводил режим ограниченного потребления электроэнергии на нескольких объектах ММПКХ. Аналогичные действия совершались и в прошлом году. Причина — задолженность МУПа по оплате за электроэнергию.

ИА «Первое областное» обратилось за комменатрием в пресс-службу ООО «Уралэнергосбыт». Там пояснили, что ММПКХ не платит за свет уже девять месяцев, размер долга на текущий момент составляет 72 млн рублей.

«Долг стал расти после того, как ММПКХ лишили статуса единой теплоснабжающей организации. Теперь плата за отопление поступает в „Русатом Инфраструктурные решения“ — подконтрольную компанию „Росатома“, которая в этом году не доплатила владельцам тепловых сетей более 100 млн рублей. С начала года долг за топливно-энергетические ресурсы вырос на 60 млн рублей», — отметили в компании.

В качестве меры воздействия «Уралэнергосбыт» ограничил поставки электроэнергии в гараж и две мастерских, принадлежащих ММПКХ. В компании подчеркивают, что это вынужденная и вполне законная мера, которая применяется к предприятиям-должникам, не предоставляющим услугу горячего водоснабжения, и только в межотопительный период.

Заседание комиссии УФАС поданному делу назначено на 13 сентября.