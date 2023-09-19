На Урале зафиксировано больше 4,6 тысячи затапливаемых территорий

Такие данные озвучил на оперативном совещании полпред президента Владимир Якушев

Установление зон затопления и подтопления стало основной темой оперативного совещания полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева с главными федеральными инспекторами. По данным пресс-службы полпреда, всего в уральских регионах установили границы больше 4,6 тысячи таких зон.



Установление границ подтапливаемых зон и внесение их в Единый государственный реестр недвижимости — одно из поручений президента России Владимира Путина, данное им в августе 2021 года. Для таких территорий градостроительное законодательство предусматривает определенные виды и условия строительства, но только если зоны затопления и подтопления зафиксированы в ЕГРН.

«Установление зон с особыми условиями использования территорий обеспечивает безопасность жителей, упорядоченную застройку таких земель и помогает строго контролировать соблюдение ограничений, в том числе ведение хозяйственной деятельности на них», — заявил Владимир Якушев.

Добавим, согласно новым внесенным в единый госреестр недвижимости данным, абсолютным лидером по числу зон подтопления и затопления оказалась на Урале Свердловская область: здесь зарегистрировано 3429 таких зон. На втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ (593 зоны), на третьем — Челябинская область (324 зоны). В Тюменской области зон затопления зафиксировано 170, в Курганской — 84, в Ямало-Ненецком округе — только 4 зоны.