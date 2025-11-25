На Урале вдвое снизилось количество финансовых махинаций с участием подростков

Полпред Артем Жога поддержал идею проведения тематических уроков грамотности в школах УрФО

Полномочный представитель президента В УрФО Артем Жога провел заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям. Главной темой стала тревожная тенденция — вовлечение несовершеннолетних в теневые финансовые схемы, сообщили в пресс-службе полпреда.

Криминальные структуры, как отметил Артем Жога, активно осваивают молодежное поле. Под предлогом легкого заработка подростков вербуют в так называемые дропперы — звенья цепи по отмыванию преступных доходов. Им предлагают за комиссию пропускать через свои карты «грязные» деньги, превращая в невольных соучастников тяжких преступлений.

«Для улучшения ситуации необходимы системные меры по выявлению и пресечению деятельности криминальных структур, профилактическая работа с несовершеннолетними из зоны риска, проработка задач по трудовой занятости детей из этой категории. Только совместная, комплексная и постоянная работа позволит оградить детей и подростков от вовлечения в криминальную среду», — заявил полпред.

Однако благодаря усилиям органов власти на Урале отмечают двукратное сокращение объемов подозрительных транзакций с участием несовершеннолетних в регионе. Для закрепления позитивной динамики полпред поддержал образовательную инициативу о внедрении уроков финансовой грамотности во всех школах УрФО.