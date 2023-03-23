На Урале в 2023 году откроются почти 3,5 тыс. детских летних лагерей

Челябинская область отметилась как разработчик одной из лучших рекреационных программ

В летнюю оздоровительную кампанию 2023 года в регионах УрФО будут работать 3400 летних лагерей, из них более 3000 с дневным пребыванием, 40 лагерей палаточного типа и 183 загородных лагеря. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба полпредства в Уральском федеральном округе.

Некоторые рекреационные программы Минпросвещения России включило в число лучших региональных практик в сфере отдыха и оздоровления детей. Есть среди них проект из Челябинской области. Речь идет о профильной смене для обучающихся «SMART-наставничество», ориентированной на развитие навыков проектирования и целеполагания по системе SMART.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что в этом году очень важно охватить программами летнего отдыха и оздоровления максимальное количество детей.

«В то же время необходимо очень внимательно следить за качеством услуг, которые предоставляют организации. В них должны работать квалифицированные специалисты и строго соблюдаться все санитарные, противопожарные и иные требования», — считает полпред.

В 2022 году в летних лагерях регионов УрФО отдохнули почти 356 тысяч детей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что этим летом в лагерях Челябинской области отдохнут более 176 тысяч детей.