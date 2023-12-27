На Урале в 2023 году на четверть уменьшилось число грабежей

Итоги года в сфере безопасности подвел полпред Владимир Якушев

В общественных местах уральских городов стало безопаснее, об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев в ходе коллегии по вопросам национальной безопасности в округе. Заседание прошло с участием руководителей силовых и правоохранительных структур, органов военного управления, государственного контроля (надзора).

По оценке полпреда, общий уровень преступности на Урале снизился благодаря совместным усилиям правоохранительного блока.

«Сократилось число убийств, краж и грабежей. Меньше стало преступлений с использованием оружия и преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. В общественных местах стало безопаснее», — отметил Владимир Якушев.

Так, число преступлений в УрФО в 2023 году относительно предыдущего снизилось на 0,5%, в том числе грабежей стало меньше на 25%, убийств — на 12%, разбойных нападений — на 10%, а случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, — на 5%. Члены коллегии также обсудили приоритетные задачи на 2024 год. Полпред особо обратил внимание на обеспечение безопасности в новогодние каникулы. С 30 декабря по 8 января в Уральском федеральном округе будут работать тысячи мест массового пребывания людей, практически в половине из них запланированы мероприятия для детей. Празднование Рождества Христова пройдет на 700 площадках Русской православной церкви.

«На всех объектах необходимо обеспечить безопасность граждан», — подчеркнул Владимир Якушев.