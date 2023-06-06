На Урале усилят контроль за отдыхом детей из‑за участившихся происшествий на воде

Жители регионов УрФО стали чаще гибнуть на водоемах

Жаркая погода вынуждает уральцев устремляться к озерам и рекам, чтобы охладиться во время зноя. Вместе с этим увеличилось число случаев гибели людей на водоемах. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев в связи с этим обратился к родителям и педагогам, чтобы они усилили контроль за отдыхом детей. Такое обращение полномочный представитель главы государства сделал на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами уральских регионов. Также были затронуты темы природных пожаров и уборки территорий, передает ИА «Первое областное».

Только с начала 2023 года в регионах Урала участились случаи гибели людей на воде: погибли 73 человека, в том числе 13 детей. В 2022 году этот показатель был ниже, тогда погибли 42 человека, вода унесла жизни пятерых детей. Владимир Якушев отметил, что такая негативная тенденция может усилиться, ведь синоптики обещают жаркое лето. Чтобы предотвратить трагедии, по словам полпреда президента в УрФО, нужен комплексный подход. Речь идет о безопасных условиях отдыха, пресечении купания в опасных местах и постоянной профилактике.

«Отдельно обращаюсь к родителям, опекунам и педагогам с настоятельной просьбой усилить контроль за досугом детей во время каникул. Регулярно объяснять и повторять с ними правила поведения на воде, рассказывать, что будет, если их игнорировать. Тема требует самого пристального внимания в течение всего летнего сезона», — призвал Владимир Якушев.

Для профилактики сейчас запущен просветительский проект «Простые правила». Он знакомит с правилами оказания первой помощи, в том числе при ЧП, возникающих на воде. Далее на совещании обсудили тематику природных пожаров. По состоянию на утро вторника, 6 июня, на Урале действует 71 природный пожар, а общая площадь горения составляет 9,5 тысячи га. Дожди немного помогли в тушении, но максимальный контроль все еще необходим. Властям нужно объяснять тем, кто пострадал от пожара, что делается для решения их проблем, а восстановление жилья для погорельцев должно быть завершено в срок.

Что касается уборки территорий в муниципалитетах, то положительной динамики все еще нет. За прошедшую неделю в социальных сетях зафиксировали 500 обращений от уральцев по этой теме. Поступают жалобы на недостаточную и несвоевременную уборку. Владимир Якушев убежден, что проблема носит системный характер, поэтому поручил ГФИ уральских регионов выяснить причины и устранить все недостатки в недельный срок.