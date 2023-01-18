На Урале сотрудники центров управления регионом обработали за год 400 тысяч обращений

Время на получение ответа на вопросы в Сети сократилось

Полномочный представитель президента Владимир Якушев провел совещание с руководителями центров управления регионами УрФО и представителями АНО «Диалог Регионы». Встреча была посвящена подведению итогов работы ЦУР за 2022 год и планам на 2023 год, сообщает пресс-служба ЦУР Челябинской области.

По словам Владимира Якушева, система взаимодействия ЦУР с региональными и муниципальными органами власти в регионах УрФО отлажена. Центры управления регионом помогают органам власти быстрее реагировать на потребности людей, занимаются мониторингом медиапространства, обрабатывают и анализируют обращения жителей в интернете. В результате время получения ответа на обращение сокращается.

«В 2022 году центры управления регионов УрФО обработали почти 400 тысяч обращений граждан. Среднее время ответа составило всего три часа. Но подходы в отработке инцидентов пора совершенствовать. Важно работать над созданием единого информационного пространства Уральского федерального округа», — подчеркнул Владимир Якушев.

По мнению полпреда, ключевой задачей на текущий период для ЦУР Уральского федерального округа является сотрудничество с максимальным количеством государственных структур.

«Важно развивать объективные каналы информирования, где жители нашей страны могут получать проверенную и достоверную информацию. Госпаблики регионов УрФО ведутся достаточно активно. Еженедельно в них публикуется до 4,5 тысячи постов, которые получают порядка 7,8 миллиона просмотров», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Руководитель Центра управления регионом Челябинской области Артур Фархутдинов подчеркнул, что процесс создания инфраструктуры госпабликов стал одной из важных задач во второй половине прошлого года.

«В настоящий момент в Челябинской области созданы более 5 тысяч официальных страниц органов власти и подведомственных им учреждений и организаций. Аудитория сообществ уже составляет 2,3 миллиона подписчиков и продолжает расти, удовлетворяя ранее сформированному запросу жителей региона на повышение открытости госструктур, простой и понятной форме обратной связи, доступу к актуальной и полезной информации», — прокомментировал Артур Фархутдинов.