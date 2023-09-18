На Урале собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна

Результаты хуже прошлогодних, но это не скажется на продовольственной безопасности

В регионах Урала аграрии собрали почти 2,5 миллиона тонн зерна. Это 36 процентов от всех высаженных зерновых и зернобобовых культур. О результатах уборочной кампании рассказали в пресс-службе полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

Средняя урожайность в этом году ниже прошлогодней: 18,5 центнера с гектара против 21,5 центнера. Но это не должно негативно сказаться на продовольственной безопасности регионов. Собранного зерна и зернобобовых хватит для обеспечения внутреннего спроса, заверили в пресс-службе полпреда.

«Погодные условия благоволят аграриям. Уборка урожая идет высокими темпами, и сбавлять обороты нельзя. Нужно пользоваться моментом, завершать сбор урожая и переходить к активному севу озимых», — отметил Владимир Якушев.

Кроме зерна на Урале выращивают и овощи. В регионах уже убрали четверть от засеянных весной земель. Промежуточный итог — 30 тысяч тонн. Картофеля собрали 136 тысяч тонн. Это пятая часть от площади сева.

«Урожайность по этим позициям тоже несколько ниже прошлогодней, однако это не повлияет на насыщение внутреннего рынка», — подчеркнули в пресс-службе полпреда.

Напомним, с 27 по 29 сентября уральские аграрии соберутся в Челябинске на XI Межрегиональной агропромышленной выставке. Подробнее о программе мероприятия — в отдельном материале «Первого областного».