На Урале появилась тестовая зона уровня 5G от МегаФона

Оценить скорость мобильного интернета теперь могут пользователи Магнитогорска

МегаФон впервые установил оборудование с поддержкой услуг класса 5G на Урале и открыл тестовую зону. Оценить скорость мобильного интернета теперь могут пользователи в городе Магнитогорске Челябинской области. Максимальные значения в сети оператора превышают 800 Мбит/c, что почти в 5 раз выше показателей предыдущих поколений связи, сообщает оператор сотовой связи.

Территория покрытия охватывает порядка 10 км² в районе набережной Магнитогорска от улицы Завенягина до проспекта Металлургов, в здании администрации города, аквапарка, на ледовой арене «Металлург», у Центрального стадиона, в таких популярных местах для прогулок, как сквер 50-летия ММК, парк у Вечного огня и на других городских объектах.

Оборудование уровня 5G, развернутое в тестовой зоне, работает на основе агрегации частотных диапазонов 1800 МГц, 2100 МГц и 2600 МГц. Это позволяет добиться большей широты распространения сигнала связи, его лучшего проникновения внутрь зданий, а также более высокой скорости передачи данных.

Тесты, проведенные техническими специалистами МегаФона, зафиксировали пиковое значение передачи данных — 869 Мбит/с на indoor базовой станции, размещенной на ледовой арене «Металлург».

«Пилотная зона уровня 5G стала очередным проектом в рамках нашего соглашения о сотрудничестве с МегаФоном. Оператор уже строит на комбинате частную сеть Private LTE, которая станет плацдармом для цифровизации — внедрения технологий промышленного интернета вещей, видеоаналитики и систем позиционирования. Дальнейшее развитие инфраструктуры и появление передовых решений — новый шаг к развитию информационных и коммуникационных технологий в нашем городе», — отметил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

«Магнитогорск — первый город-немиллионник, где наши клиенты смогут попробовать преимущества сети класса 5G, которые ранее были доступны абонентам МегаФона только в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Помимо новой скорости мобильного интернета, реализация этого инфраструктурного проекта дает серьезный импульс для технологического развития города — движения в сторону облачного гейминга, беспилотного транспорта и телемедицины», — подчеркнул Сергей Денисов, директор МегаФона в Челябинской области.

Самые высокие скорости интернета будут доступны пользователям современных смартфонов, поддерживающих данную технологию: ZTE Axon 10 Rro 5G, ZTE Red Magic 5S, Honor 30, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Huawei P40 Pro.