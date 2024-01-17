На Урале отработают эвакуацию при лесных пожарах

Тренировки должны пройти во всех регионах, входящих в округ

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поручил начать подготовку к пожароопасному периоду уже сейчас, уделив особое внимание отработке эвакуации людей при лесных пожарах.

«При подготовке к пожароопасному периоду предстоит серьезная работа над ошибками прошлого года. В ситуации с лесными пожарами есть системные проблемы, за которые мы расплачиваемся жизнями людей», — отметил полпред в ходе межрегионального совещания.

Владимир Якушев отметил, что в 2023 году были совершены просчеты с прогнозированием и подготовкой сводных планов тушения лесных пожаров, не была обеспечена должная противопожарная защита населенных пунктов, не было своевременно выполнено противопожарное обустройство лесов, в том числе арендаторами лесных участков.

«Все эти моменты нужно тщательно проанализировать и принять соответствующие решения: актуализировать при необходимости нормативы по обеспечению безопасности населенных пунктов, увеличить численность пожарных подразделений в труднодоступных районах и улучшить их материальное оснащение, наладить межведомственное взаимодействие между звеньями РСЧС», — добавил полпред.

Одним из принципиальных моментов Владимир Якушев назвал эвакуацию людей при лесных пожарах, напомнив, что в 2023 году огонь вплотную подступал к 13 населенным пунктам в Курганской, Свердловской и Тюменской областях.

«Прошу обратить на этот момент самое серьезное внимание. И в процессе подготовки к пожароопасному периоду провести не одну тренировку, а несколько, в каждом субъекте РФ, входящем в Уральский федеральный округ. Обращаюсь к руководству МЧС и на этом заостряю самое пристальное внимание», — сказал полпред.