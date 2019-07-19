На Урале обычный мотоцикл превратили в железного осьминога

Мотоцикл Harley-Davidson стал настоящим произведением искусства.

По улицам Екатеринбурга теперь разъезжает двухколесный осьминог. Дизайн мотоцикла Harley-Davidson посвящен роману «Двадцать тысяч лье под водой», поэтому на нем прекрасно прорисованы пугающие щупальца и рыбки.

По словам Е1 над дизайном мотоцикла работали сотрудники дилерского центра Harley-Davidson. У железного коня есть хозяин, но его имя раскрывать не стали. С таким произведением искусств его владелец и сотрудники центра намерены участвовать в международном конкурсе по апгрейду Battle of the Kings, который проводит Harley-Davidson.

По словам директора дилерского центра Дениса Чебыкина, идея преобразить мотоцикл пришла в голову одному из клиентов Александру Ляному. Но перед этим компания выпустила новую коллекцию аксессуаров с литьем из бронзы. Такие аксессуары потянули эстетику стимпанка. На мотоцикле появились сумки и сиденья в этом стиле. А в фильме «Двадцать тысяч лье под водой» подводная лодка «Наутилус» была исполнена в таком же стиле. Позже на мотоцикле появились и рисунки — некая стилизация под иллюминатор и щупальца осьминога.



