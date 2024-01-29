На Урале обсуждают необходимость запуска еще одной скоростной электрички

Жителей Зауралья просят принять участие в опросе

Жителей Курганской области приглашают принять участие в опросе о необходимости скоростной электрички до Челябинска, сообщает департамент экономического развития региона. Вопрос прорабатывается совместно с правительством Челябинской области и АО «Свердловская пригородная компания».

Свое мнение по данному вопросу можно выразить на платформе обратной связи на портале «Госуслуги» до 7 февраля.

«Жителям предстоит ответить на пять вопросов, которые помогут принять обоснованное решение, а также выбрать наиболее приемлемое время отправления и ответить, нужны ли промежуточные остановки на маршруте — на станциях Юргамыш, Мишкино, Шумиха, Щучье», — сообщили в департаменте.

Данный опрос анонимный. Его результаты представляются в обезличенном виде в формате статистики.



Напомним, впервые вопрос организации скоростного сообщения между Челябинском и Курганом был поднят в 2022 году, тогда новый электропоезд ЭП2Д из шести вагонов совершил презентационный рейс — он преодолел расстояние между городами за 3 часа 25 минут. Позднее Свердловская пригородная компания проводила опрос о востребованности маршрута, но развития тема не получила.

Добавим, сейчас время поездки занимает 4—5 часов в зависимости от состава: есть ускоренный и обычный, который останавливается почти на каждой станции. Ускоренная электричка из Кургана выезжает только утром, из Челябинска — только вечером.

В Миндортрансе Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что, со своей стороны, готовы к запуску в любой момент.