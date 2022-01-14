На Урале обсудили государственный контроль за оборотом древесины

Владимир Якушев провел совещание с Комитетом Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев с главой комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрием Кобылкиным в формате видео-конференц-связи обсудил механизм контроля за оборот древесины. В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, компаний-недропользователей, отраслевых ассоциаций, сообщает пресс-служба аппарата Полномочного представителя в УрФО.

Тема совещания — развитие правоприменительной практики и законодательных изменений в сфере лесопользования в соответствии с поручениями Президента от 6 ноября 2020 года. Это обеспечение государственного контроля за оборотом древесины по всей цепочке — от её заготовки до производства продукции, усовершенствование правового регулирования вопросов лесоустройства, создание единой федеральной государственно-информационной системы лесного комплекса.

Вопрос правового регулирования лесных правоотношений очень значим для регионов УрФО, отметил Владимир Якушев. Регионы осуществляют значительный объем полномочий в области лесных отношений, как собственных, так и переданных им на исполнение Российской Федерацией. Поэтому важно понять их готовность ко всем изменениям, обсудить те вопросы и ниши, которые требуют внимания законодателя.

Представители регионов, отраслевых ассоциаций, компаний поделились опытом применения на практике новых норм лесного законодательства, обсудили, какие моменты требуют корректировки.

«Вопросов, как и ожидалось, очень много. Комитет возьмёт в проработку все предложения, мы обсудим их и доложим о результатах», — отметил Дмитрий Кобылкин.

«Нужно найти решения, которые позволят нам более эффективно использовать лесные ресурсы. Чтобы движение древесины на всех этапах было прозрачным и понятным. Чтобы правоприменение не тормозило процесс лесовосстановления, деятельность арендаторов и недропользователей, работу энергокомпаний, реализацию проектов в сфере дорожного строительства», — резюмировал Владимир Якушев.