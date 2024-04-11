На Урале набирают волонтеров для помощи пострадавшим от наводнения в Курганской области

Добровольцы будут ликвидировать последствия паводка

В Курганской области введен режим ЧС, уровень воды в реке Тобол может достичь исторического максимума. В связи с этим гуманитарный добровольческий корпус объявил набор волонтеров для оказания помощи в период паводка. Поручение о наборе добровольцев дал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

«Работы по подготовке к приходу воды в Курганской области идут круглосуточно. Жители региона добровольно оказывают помощь специальным службам в подготовке к паводку — это студенты, работники заводов, семьи. Уверен, что жители других регионов УрФО не оставят в беде соседей», — подчеркнул полпред Владимир Якушев.

Добровольцы будут сопровождать эвакуированных жителей в пункты временного размещения, укреплять дамбы и выполнять другие задачи. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В Курганскую область из регионов округа направлены лодки, полевая кухня, лекарства и другая гуманитарная помощь. По данным МЧС, в зону риска подтопления входят 62 населенных пункта, в том числе Курган. Ранее южноуральские спасатели выехали в Курган, чтобы помочь коллегам в районах, пострадавших от паводка.

Напомним, что в Челябинской области зафиксировали динамику снижения уровня воды в Брединском и Верхнеуральском районах после паводка. Несмотря на то что его пик уже прошел, в пяти муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС. Рассказываем, что известно о ситуации в городах и районах области к утру 11 апреля.