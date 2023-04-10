На Урале уже почти 1000 га леса пострадали от пожаров

Возгорания удается быстро потушить, но обстановка может ухудшиться в любой момент

Продолжать работу по профилактике природных возгораний и усилить межведомственное взаимодействие для борьбы с лесными пожарами — такие задачи сформулировал полпред президента в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами округа. Всего с начала пожароопасного периода в уральских регионах, в том числе в Челябинской области, зафиксировано 100 природных возгораний, а огонь прошел площадь в 994 га.

В территориях ряда регионов УрФО введен особый противопожарный режим, когда гражданам запрещают посещать леса, разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву. Как отметил Владимир Якушев, сейчас установилась теплая ветреная погода, что способствует появлению очагов возгорания. Сейчас специалисты быстро справляются с пожарами, но обстановка может ухудшиться в любой момент.

«Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как организована работа на местах: насколько качественно выстроено взаимодействие между органами власти и профильными структурами. Этим вопросам нужно уделять самое пристальное внимание. А при необходимости привлекать дополнительные силы в рамках межрегионального взаимодействия», — подчеркнул полпред.

Важно продолжать профилактическую работу с населением, напоминать людям о правилах безопасного обращения с огнем. Кроме того, необходимо организовать патрули для выявления нарушений.

В Челябинской области на данный момент особый противопожарный режим действует в Копейске и Миассе, а также в Сосновском, Аргаяшском, Нагайбакском и Троицком районах. Первыми этот режим ввели власти Катав-Ивановского района. В этот период штрафы за нарушения пожарной безопасности заметно увеличиваются. Кстати, накануне стало известно, что в нашем регионе нашли трех виновников крупных ландшафтных пожаров. Одному из них грозит уголовная ответственность.