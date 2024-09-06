На улицы Челябинска возвращается старый «Икарус»

В пятницу ретроавтобус провезет пассажиров по маршруту № 31

В эту субботу, 7 сентября, жителей Металлургического района и Северо-Запада ждет приятный сюрприз: на маршрут № 31 выйдет оетроавтобус «Икарус», сообщает МУП «Служба организации движения».

«Маршрут выбран не случайно: именно такие автобусы под номером 7 связывали когда-то Металлургический район с Северо-Западом», — говорят в учреждении.

«Икарус-280» поедет по маршруту № 31 «ЧМК — Академика Королева».

Прокатиться на нем можно будет бесплатно.

От ЧМК автобус двинется в путь в 15:00.

Также в Челябинске 7 сентября пройдет первый Фестиваль общественного транспорта. На Театральной площади выставят автобусы и троллейбусы, которые перевозили пассажиров более 20 лет назад, а также уникальные экземпляры машин. Фествиваль начнется в 11 часов.

