На улицы Челябинска вернется троллейбус № 17

Такими планами делится компания «Синара — Транспортные машины»

В сентябре этого года на улицы Челябинска может вернуться популярный троллейбусный маршрут № 17, который ранее связывал центр города и северо-запад, сообщает телеграм-канал «Синара — Транспортные машины».

Это стало возможным благодаря скорому запуску обновленного депо № 2 и расширению парка троллейбусов. Необходимое количество водителей уже набрано, техническая база также готова.

«Трасса следования подвижного состава, протяженность маршрута, а также начальные и конечные остановки находятся на рассмотрении. Реализация запуска зависит от проведения соответствующих закупочных процедур», — отмечают в пресс-службе проекта «Челябинский троллейбус».

После запуска троллейбуса № 17 компания обещает запуск новых маршрутов. Их номера и трассы пока не разглашаются.