На улицы Челябинска после снегопада вывели более 600 дорожных рабочих 28 января

Особое внимание уделяют магистралям, по которым следует общественный транспорт

После снегопада, прошедшего ночью 28 января, на улицы Челябинска вывели 608 дорожных рабочих и 265 единиц техники. От снега очищают тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Особое внимание уделяют магистралям, через которые проходят маршруты общественного транспорта, сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Опасные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. Как правило, это перекрестки и путепроводы.

В ночное время в уборке снега было задействовано более 200 рабочих и 207 спецмашин.

Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, выдерживать дистанцию и не совершать резких маневров.

По данным популярных погодных сервисов, небольшой снег в Челябинске будет идти весь день. В регионе местами ожидаются снегопады. Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень погодной опасности.