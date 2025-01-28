После снегопада, прошедшего ночью 28 января, на улицы Челябинска вывели 608 дорожных рабочих и 265 единиц техники. От снега очищают тротуары, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Особое внимание уделяют магистралям, через которые проходят маршруты общественного транспорта, сообщили в комитете дорожного хозяйства.
Опасные участки дорог обрабатывают противогололедными материалами. Как правило, это перекрестки и путепроводы.
В ночное время в уборке снега было задействовано более 200 рабочих и 207 спецмашин.
Водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, выдерживать дистанцию и не совершать резких маневров.
По данным популярных погодных сервисов, небольшой снег в Челябинске будет идти весь день. В регионе местами ожидаются снегопады. Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень погодной опасности.