На улице в Тракторозаводском районе Челябинска на пять месяцев ограничат движение транспорта

С завтрашнего дня там стартует строительство сетей водоснабжения

Челябинских автомобилистов предупредили о введении ограничения движения на участке улицы в Тракторозаводском районе. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 8 часов утра четверга, 2 февраля, на участке от дома № 31а по улице Марченко до дома № 4 по проспекту Ленина начнется строительство наружных сетей водоснабжения. Время действия ограничения — до 20 часов 1 июля.

Фактически по данному участку нельзя будет проехать без трудностей целых пять месяцев. Работы будет вести ООО «Голос. Строительство». Автомобилистов призывают учитывать данные изменения и заранее планировать свой маршрут, если он пролегает через данный участок улицы.

Отметим, что в этом квартале ведется строительство жилого комплекса «4 Ленина». По данным Единой информационной системы жилищного строительства, там планируется в конце 2023 года сдать жилые дома класса «комфорт» высотой в 18 этажей. Еще в 2021 году мэрия утвердила проект планировки застройки в границах проспекта Ленина и улиц Марченко, Ловина, Танкистов и Первой Пятилетки. Квартал возводится в рамках программы комплексного развития территорий.