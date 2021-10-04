На улице Цвиллинга горит торец здания челябинского военкомата

Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия

По словам очевидцев, на улице Цвиллинга горит торец здания челябинского военкомата.

«Во дворе здания на Цвиллинга, 11 загорелся мусорный бак. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили очаг возгорания»,

— сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

У стены здания стоит тележка с мусором, от которого загорелись находящиеся рядом доски. Затем огонь перекинулся на баннер на торце здания.Дым быстро распространяется по всей улице Цвиллинга вплоть до правительства области.Сейчас к зданию прибыли пожарные и тушат очаг возгорания.