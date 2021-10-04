По словам очевидцев, на улице Цвиллинга горит торец здания челябинского военкомата.У стены здания стоит тележка с мусором, от которого загорелись находящиеся рядом доски. Затем огонь перекинулся на баннер на торце здания.
«Во дворе здания на Цвиллинга, 11 загорелся мусорный бак. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и потушили очаг возгорания», — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Дым быстро распространяется по всей улице Цвиллинга вплоть до правительства области.
Сейчас к зданию прибыли пожарные и тушат очаг возгорания.