На улице Свободы в Челябинске построят пешеходную зону с велодорожками до 1 августа

Глава Советского района рассказал, где еще благоустроят места отдыха в 2022 году

Советский район Челябинска активно благоустраивают. В этом году там будет сделано четыре общественных пространства, а 14 дворовых территорий в разных локациях приобретут новый облик. Об этом рассказал глава Советского района Владислав Макаров.

Новый сквер с детской игровой площадкой появится в поселке АМЗ. Общественное пространство вокруг водоема — на улице Громова в поселке Новосинеглазово. Еще один проект этого года — компактная пешеходная зона на улице Свободы. Она будет вымощена плиткой, рядом появятся велодорожки, парковочные карманы. От проспекта Ленина до привокзальной площади — единая дизайнерская концепция.









«Наша задача — максимально насытить это пространство современными элементами благоустройства, арт-объектами. Мы, правда, были немного ограничены в финансировании, поэтому не все наши пожелания будут воплощены, но, поверьте, это будет достойный объект, и мы эту концепцию будем продолжать», — отметил Владислав Макаров.

Улица Свободы, по словам главы района, очень удобная для организации пешеходной зоны, потому что там есть широкие зоны, в которых можно располагать элементы благоустройства. Поэтому здесь будут скамейки, качели, клумбы с подпорными стенками, возле которых можно будет отдохнуть в тени и существующих деревьев, и вновь высаженных.





Работы идут, итоговый вариант пешеходной зоны жители увидят 1 августа.