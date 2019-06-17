/ На улице Кирова начали убирать железные арки

Конструкции были установлены зимой для новогодней подсветки.

Начало работ по реконструкции железных арок началось, сегодня, 17 июня. Об этом стало известно на аппаратном совещании в городской мэрии. О демонтаже арок рассказал мэр Челябинска Владимир Елистратов.

Новогодние конструкции начали демонтировать. Мы обсудили, как это сделать так, чтобы в нужный момент они снова появились. Работа в ближайшее время будет завершена. — рассказал сайту «Первый областной» глава города Владимир Елистратов.

Еще осенью прошлого года на главной пешеходной улице депутаты городской Думы обещали установить круглогодичную иллюминацию. Однако огней на улице Кирова нет уже давно. По словам челябинцев, без новогодней подсветки железные конструкции выгладят неэстетично и портят внешний облик исторической улицы. После демонтажа ситуация должна исправиться.