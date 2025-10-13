На улице Карпенко в Челябинске за выходные сварили новые теплосети

Старые трубы не выдержали запуска отопления

В Челябинске в прошедшие выходные рабочие буквально заново сварили сети на улице Карпенко, чтобы тепло пошло в дома жителей. Это произошло из-за того, что при подаче отопления система полностью разрушилась от ветхости, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на вице-мэра Александра Астахова.

Новые сети построили за два дня, 11 и 12 октября. После этого в дома смогли пустить теплоноситель.

«Есть вопрос к управляющим компаниям, куда они смотрели, когда мы активно призывали готовиться к отопительному сезону. К сожалению, нерадивые управляющие компании у нас еще существуют. Мы с ними провели работу, я здесь благодарю коллег из органов прокуратуры, которые активно включились в эту работу», — отметил глава города Алексей Лошкин.

На конец прошлой недели в Челябинске оставалось пять многоквартирных домов без отопления: на улицах Набережной, Карпенко, Либединского. Ими аварийные бригады занимались в особом порядке. Работы были завершены в ночь на 13 октября. На сегодняшний день в Челябинске подключено к отоплению 100% многоквартирных домов и соцучреждений.