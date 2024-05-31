На улице Братьев Кашириных в Челябинске ограничат движение

Схема проезда будет меняться поэтапно

На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной 31 мая начинается реконструкция участка теплотрассы. Из-за этого временно изменится схема движения транспорта, сообщает пресс-служба администрации Челябинска. Ограничения будут вводиться поэтапно.

Первый этап — с 22 часов 31 мая. Для проезда закроют часть дороги по направлению от северо-запада к центру. Движение будет доступно через встречную полосу согласно временной схеме.





«Просим водителей быть предельно внимательными при проезде данного участка и строго следовать установленным временным знакам»,— отмечают в администрации города.

О сроках завершения первого этапа сообщат 6—7 июня. Реконструкцией занимается компания «ПКФ 72» — подрядчик «УСТЭК-Челябинск».