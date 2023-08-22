На улице Блюхера в Челябинске завершили масштабный ремонт дороги

На проезжей части обновили асфальт, а тротуары расширили

В Челябинске на участке улицы Блюхера от Салтыкова до Кузнецова закончили обновление дороги и тротуаров. Подробнее о проделанной работе рассказали в пресс-службе городской администрации.





На участке дороги уложили новый асфальт, обновили люки. Бордюры сделали с занижением для удобства маломобильных граждан.

Во время ремонта дороги увеличили и ширину тротуара на участке от выезда из областной больницы до улицы Рылеева. На проезжей части привели к нормативу размер полос, их количество оставили прежним. Кроме того, демонтировали выведенную из эксплуатации опору контактной сети троллейбусов.





На участке отремонтировали имеющиеся тротуары и проложили новые в сторону АМЗ. Вдоль дороги обустроили парковочные карманы.





Работы провели в рамках проекта «Дорожный рывок». Его реализуют не только в Челябинске, но и по всей области.