На улицах Златоуста установят почти пять тысяч умных светильников

Новые фонари будут экономить до 70 процентов бюджета, который расходуется на оплату электроэнергии

На улицах Златоуста демонтируют старые лампы. На их месте появятся почти 4 800 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения. Работы по энергосервисному контракту с управлением ЖКХ города проводит компания «Ростелеком».

Умные фонари будут экономить до 70 процентов муниципального бюджета, который расходуется на оплату электроэнергии. Современные светильники способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что осветительные приборы будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.

«Умные фонари осветят около 300 улиц округа, включая Златоуст и малые населенные пункты: поселки Тайнак и Центральный, села Веселовка, Куваши и другие. Специалисты уже провели монтаж новых светильников на тестовом участке проекта в Златоусте. Модернизация станет одной из самых масштабных и трудоемких, поскольку все населенные пункты расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом. Несмотря на это закончить проект по монтажу умного уличного освещения мы планируем с опережением сроков к концу 2021 года», — прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где реализованы интеллектуальные технологии в области энергосбережения для сферы ЖКХ. На улицах 42 населенных пунктов Челябинской области, в том числе в крупных городах региона — Карталах, Каслях, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске — работают более 37 000 умных светильников.

«Златоуст — самый высокогорный на Урале и третий по величине город в Челябинской области с численностью населения более 160 тысяч человек. Внедрение современных цифровых решений для уличного освещения повысит безопасность пешеходов и водителей, сделает улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет городского округа. Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов в течение семи лет его реализации», — отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

Ранее более двух тысяч умных светильников установили в Карталах. Модернизация системы освещения там предусматривает не только замену старых светильников на новые, но и установку 31 пункта управления наружным освещением с автоматической системой учета потребления энергии. При необходимости управлять осветительным комплексом можно будет удаленно.