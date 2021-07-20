На улицах Златоуста демонтируют старые лампы. На их месте появятся почти 4 800 интеллектуальных энергосберегающих источников освещения. Работы по энергосервисному контракту с управлением ЖКХ города проводит компания «Ростелеком».
Умные фонари будут экономить до 70 процентов муниципального бюджета, который расходуется на оплату электроэнергии. Современные светильники способны выдерживать экстремальный температурный режим в диапазоне от −60 °С до +40 °С, высокую влажность и перепады атмосферного давления. По желанию заказчика оборудование можно настроить таким образом, что осветительные приборы будут самостоятельно менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий.
«Умные фонари осветят около 300 улиц округа, включая Златоуст и малые населенные пункты: поселки Тайнак и Центральный, села Веселовка, Куваши и другие. Специалисты уже провели монтаж новых светильников на тестовом участке проекта в Златоусте. Модернизация станет одной из самых масштабных и трудоемких, поскольку все населенные пункты расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом. Несмотря на это закончить проект по монтажу умного уличного освещения мы планируем с опережением сроков к концу 2021 года», — прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.
Южный Урал сегодня является абсолютным лидером УрФО и Пермского края по количеству населенных пунктов, где реализованы интеллектуальные технологии в области энергосбережения для сферы ЖКХ. На улицах 42 населенных пунктов Челябинской области, в том числе в крупных городах региона — Карталах, Каслях, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке, Снежинске, Троицке, Челябинске — работают более 37 000 умных светильников.
«Златоуст — самый высокогорный на Урале и третий по величине город в Челябинской области с численностью населения более 160 тысяч человек. Внедрение современных цифровых решений для уличного освещения повысит безопасность пешеходов и водителей, сделает улицы комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджет городского округа. Интеллектуальные светильники будут потреблять в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов в течение семи лет его реализации», — отметил глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.
Ранее более двух тысяч умных светильников установили в Карталах. Модернизация системы освещения там предусматривает не только замену старых светильников на новые, но и установку 31 пункта управления наружным освещением с автоматической системой учета потребления энергии. При необходимости управлять осветительным комплексом можно будет удаленно.