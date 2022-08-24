На улицах Златоуста установили 5 тысяч умных светильников

Модернизация сэкономит городу до 70% расходов на освещение

«Интеллектуальные светильники потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов ресурса в течение семи лет его реализации»,

— отметил глава округа Максим Пекарский.

«Модернизация стала одной из самых масштабных и трудоемких для нашей компании, поскольку все населенные пункты округа расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом»,

— прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.