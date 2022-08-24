В Златоусте завершили модернизацию уличного освещения, в ходе которой в самом городе и прилегающих поселках было установлено 5 тысяч интеллектуальных энергосберегающих светильников, сообщили в пресс-службе компании «Ростелеком» — исполнителя энергосервисного контракта.
Новые фонари легко выдерживают экстремальный горный климат, а главное — их можно настроить таким образом, что они будут менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий.
«Интеллектуальные светильники потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Проект позволит сэкономить более четырех миллионов киловатт-часов ресурса в течение семи лет его реализации»,— отметил глава округа Максим Пекарский.
По оценке «Ростелекома», новые фонари сэкономят Златоусту до 70% расходов на электроэнергию.
Модернизация охватила 300 улиц в самом Златоусте, а также в близлежащих населенных пунктах — Тайнак, Центральный, Веселовка и Куваши. Обновлено более 150 километров электросетей. Кроме того, подведено освещение к трем улицам Златоуста, где раньше света не было.
«Модернизация стала одной из самых масштабных и трудоемких для нашей компании, поскольку все населенные пункты округа расположены в горнозаводской зоне со сложным скалистым рельефом»,— прокомментировал директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что интеллектуальные светодиодные фонари помогли населенным пунктам Челябинской области сэкономить зимой 2021/2022 года свыше 70 млн киловатт электроэнергии, или около 500 млн рублей.
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