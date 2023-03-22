На улицах Сатки высадят более 10 млн многолетних цветов

Жителей города приглашают принять участие в акции

Четыре гектара земельных участков на улицах Сатки займут клумбы с эшшольциями. Более 10 млн цветов планируют высадить в этом сезоне вдоль автомобильных дорог и на пространствах, которые предложат горожане. Глава Саткинского района Александр Глазков в своем телеграм-канале пояснил, что будет лично патронировать проект.

Озеленение города проведут совместно с горожанами, инициатива принадлежит компании ООО «Группа «Магнезит». Высадка многолетников — часть корпоративной программы «Миллион деревьев». Волонтеры, ветераны производства, школьники, студенты и садоводы-любители могут и в этом году принять участие в посадке.

«Администрация, жители, управляющие компании и все желающие будут участниками реализации цветочного проекта. Хочется, чтобы любимый город стал еще краше. Готов оказывать любую посильную помощь. Буду лично патронировать данный проект», — пояснил глава района.

В компании рассказали, что кроме цветов вдоль автомобильных дорог, на пришкольных участках, вблизи зданий и сооружений высадят яблони, груши, кизильник и газонные травы.



А в Челябинске в центре города планируют разбить цветники из других многолетников. На работы выделили 25 млн рублей.