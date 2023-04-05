На улицах Сатки начали высадку 100 сосен

Саженцы были подготовлены особым методом в прошлом году

В Сатке начались сезонные работы по озеленению улиц. Планируется высадка 100 саженцев сосен. Об этом сообщили в Фонде содействия развитию Саткинского района.

Сосны были подготовлены к высадке в прошлом году методом кругового прищипывания. За счет него дерево будет расти вширь.

«Работы начались на этой неделе, полностью завершить высадку сосен планируется до конца мая», — сообщил сотрудник фонда Александр Ильменев.

Сначала деревья высадят на улицах Солнечной, Пролетарской, Орджоникидзе и в районе нового ФОКа.