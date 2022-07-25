На улицах Челябинска стало больше открытых люков

Глава города поручила усилить борьбу с проблемой небезопасных колодцев

В Челябинске за последние дни выросло число открытых люков на улицах. Об этом в понедельник в ходе аппаратного совещания доложил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. По поручению мэра Натальи Котовой работу по данной проблеме усилят.

«Видим, что за последнее время происходит увеличение количества открытых люков. К сожалению, тенденция негативная. Отправляем запросы по принадлежности люков и в случае выявления бесхозных закрываем их своими силами», — сообщил Александр Астахов.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что на сообщения об открытых люках нужно реагировать незамедлительно. Также она поручила мониторить социальные сети и информацию об опасных колодцах направлять в управление ЖКХ, чтобы оперативно находить ответственных, или самостоятельно закрывать люки.

Напомним, на прошлой неделе следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика в челябинском поселке Федоровка. Трагедия произошла днем 20 июля. Ребенок играл со сверстниками возле школы и в какой-то момент прыгнул на колодец, заваленный ветками. Друзья тут же побежали за помощью, однако мальчик быстро утонул в ледяной воде.

В Сатке после публикации на сайте ИА «Первое областное» ответственная за коллектор компания забетонировала открытый люк, куда зимой упал 11-летний мальчик. В результате падения мальчик получил компрессионный перелом нескольких позвонков.