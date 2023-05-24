На улицах Челябинска протестируют новый низкопольный автобус от ГАЗа

Компания передала нашему региону машину, вмещающую 77 пассажиров

Скоро на челябинских улицах горожане смогут заметить новый автобус производства Павловского автобусного завода (входит в группу ГАЗ). Низкопольную машину среднего класса нового поколения уже передали МУП «Служба организации движения». Как сообщили в региональном Миндортрансе, машину будут тестировать на протяжении трех месяцев. После этого примут решение о том, будут ли использовать такие автобусы в Челябинской области.

Сертификат на тестовую эксплуатацию низкопольного автобуса вручил муниципальному предприятию министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. Машину уже пригнали к ледовой арене «Трактор», где сейчас проходит выставка-форум «Уральский автосалон». Автобус нового поколения CITIMAX 9 способен перевозить 77 пассажиров, причем эта модель обладает самой большой площадью низкого пола в своем классе — 10 квадратных метров.

«За счет использования инновационных материалов в салоне значительно снижен уровень шума. Большая площадь остекления дает наилучшую обзорность пассажирам, современный экстерьер обеспечивает полное отсутствие „слепых зон“ для водителя», — подчеркивают в региональном Миндортрансе.

Кстати, на полу в салоне этой машины нет каких-либо креплений сидений или поручней. Система «чистого пола» не только облегчает мойку салона, но и обеспечивает широкие проходы между рядами сидений.

Недавно стало известно, что Челябинск получит очередную партию новых газомоторных автобусов, состоящую из 15 машин. Этот подвижной состав приобретается в рамках лизингового договора. Всего за последние три года в нашем регионе удалось обновить и модернизировать 554 единицы общественного транспорта.